2019-11-28T10:25:01+03:00
В мире

Пушков считает важным ответ Макрона Путину о моратории на размещение ракет

Президент Франции направил Владимиру Путину ответное послание, в котором сказано, что Париж готов не следовать официальной позиции НАТО
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент Франции готов пойти против официальной позиции НАТОПрезидент Франции готов пойти против официальной позиции НАТОФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответное послание президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Путину. Напомним, Россия предложила странам Европы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, чтобы избежать усиления напряженности в мире . Однако, инициативу в НАТО не поддержали, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер сообщила, что «не видит в этом смысла».

Французский лидер несмотря на официальную позицию НАТО готов рассмотреть предложение Москвы. Об этом Макрон написал Путину, подчеркнув, что тема заслуживает «тщательного обсуждения».

- Важное заявление. Отказ от моратория грозит повторением ракетного кризиса 35-летней давности, - написал в твиттер председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силовики задержали членов крупной ОПГ "Шараповские"
Трамп пририсовал себе на фото торс Сталлоне и опубликовал снимок в твиттер
На Кипре солдат выстрелил в ногу туристу
Модернизированный бомбардировщик Ту-160м передан для испытаний
Российский газ против конфет: Украинские эксперты устроили скандал в эфире
«Союзмультфильм» создаст в Москве сеть парков развлечений для детей
Роспоребнадзор назвал регионы, где чаще болеют корью
Двух чеченцев задержали за "подозрительный" жест в Страсбурге
Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в домогательствах
В России могут ввести обязательное лицензирование онлайн-курсов
Минтруд назвал самые востребованные профессии
Иракские протестующие подожгли здание консульства Ирана
В Госдуму внесен проект закона о выходном дне 31 декабря
Макрон ответил Путину на письмо с предложением ввести мораторий на РСМД в Европе
Первый грант на благоустройство в рамках поддержки села получил Лабинский район
Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
В подмосковном Одинцове тушат пожар в жилом доме, эвакуированы 32 человека