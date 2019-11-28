Пушков считает важным ответ Макрона Путину о моратории на размещение ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответное послание президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Путину. Напомним, Россия предложила странам Европы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, чтобы избежать усиления напряженности в мире . Однако, инициативу в НАТО не поддержали, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер сообщила, что «не видит в этом смысла».
Французский лидер несмотря на официальную позицию НАТО готов рассмотреть предложение Москвы. Об этом Макрон написал Путину, подчеркнув, что тема заслуживает «тщательного обсуждения».
- Важное заявление. Отказ от моратория грозит повторением ракетного кризиса 35-летней давности, - написал в твиттер председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
ИСТОЧНИК KP.RU