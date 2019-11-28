Пушков считает важным ответ Макрона Путину о моратории на размещение ракет

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-28T10:25:01+03:00

Президент Франции направил Владимиру Путину ответное послание, в котором сказано, что Париж готов не следовать официальной позиции НАТО

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответное послание президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Путину. Напомним, Россия предложила странам Европы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, чтобы избежать усиления напряженности в мире . Однако, инициативу в НАТО не поддержали, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер сообщила, что «не видит в этом смысла».

Французский лидер несмотря на официальную позицию НАТО готов рассмотреть предложение Москвы. Об этом Макрон написал Путину, подчеркнув, что тема заслуживает «тщательного обсуждения».

- Важное заявление. Отказ от моратория грозит повторением ракетного кризиса 35-летней давности, - написал в твиттер председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ИСТОЧНИК KP.RU