Силовики задержали членов крупной ОПГ "Шараповские"

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-28T11:08:08+03:00

У бандитов изъяты гранаты, оружие, боеприпасы и другие взрывоопасные предметы

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Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД России пресекли деятельность крупной преступной группировки "Шараповские". В период с 2007 по 2015 году члены этой ОПГ совершили ряд убийств и других особо тяжких преступлений.

Силовики не только задержали нескольких участников банды, но и нашли схрон оружия в ходе обысков. Все гранаты и другие боеприпасы изъяты. Взрывоопасные предметы обезврежены и уничтожены.

"Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается на сайте СК РФ.

Четырех других участников группировки задержали в период с августа по ноябрь. Им предъявлены обвинения в совершении тех же преступлений. Одному из фигурантов дела вынесен приговор в совершении покушения на убийство по найму.

Сайт kp.ru писал, что ранее в ноябре в Подмосковье ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию. На территории бывшего фермерского хозяйства производили запрещенные синтетические вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU