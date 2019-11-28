Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло служебного авто

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-28T11:15:52+03:00

Девушку задержали за мелкое хулиганство, но теперь ей грозит более серьезная статья

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В Москве пьяная девушка ударила полицейского и разбила стекло служебного автомобиля. Изначально 26-летнюю гражданку остановили по обвинению в мелком хулиганстве, однако теперь ей грозит более серьезная статья.

Согласно данным Главного управления МВД России по городу, все произошло вечером в среду, 27 ноября. Сначала москвичка набросилась на помощника оперативного дежурного и ударила его по уху, в результате чего тому пришлось обратиться в больницу. А потом, когда ее уже доставили на медицинское освидетельствование, разбила стекло двери полицейского "Форд Фокус".

"Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщается на сайте МВД.

"КП-Иркутск" писала, что этим летом еще одно нападение на полицейского было совершено у них в городе. Женщина обматерила сотрудника ГИБДД, а потом начала бить его руками.

ИСТОЧНИК KP.RU