Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло служебного авто
В Москве пьяная девушка ударила полицейского и разбила стекло служебного автомобиля. Изначально 26-летнюю гражданку остановили по обвинению в мелком хулиганстве, однако теперь ей грозит более серьезная статья.
Согласно данным Главного управления МВД России по городу, все произошло вечером в среду, 27 ноября. Сначала москвичка набросилась на помощника оперативного дежурного и ударила его по уху, в результате чего тому пришлось обратиться в больницу. А потом, когда ее уже доставили на медицинское освидетельствование, разбила стекло двери полицейского "Форд Фокус".
"Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщается на сайте МВД.
"КП-Иркутск" писала, что этим летом еще одно нападение на полицейского было совершено у них в городе. Женщина обматерила сотрудника ГИБДД, а потом начала бить его руками.
ИСТОЧНИК KP.RU