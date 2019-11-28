2019-11-28T11:26:03+03:00
В мире

"Даже Микки Маус звонил и ругался": Актер "Звездных войн" потерял сценарий фильма

Книжицу со всеми секретами новой части киносаги выставили на eBay всего за пять тысяч рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Джон БойегаАктер Джон БойегаФото: REUTERS
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Режиссер новой части "Звездных войн" Джей Джей Абрамс на днях рассказал, что один из актеров его фильма потерял свой сценарий, и тот оказался на аукционе. Имя невнимательного артиста раскрывать не стали, но позже он сам признался во всем.

Оказалось, что в центре скандала - британец Джон Бойега, который играет штурмовика-перебежчика Финна. Он оставил сценарий под кроватью перед переездом. Хотел забрать книжицу после вечеринки с друзьями, но совсем забыл о ней.

Сценарий обнаружили лишь через несколько недель во время уборки, а вскоре он появился на сайте eBay. Цена за сюжет киносаги была смехотворная - всего 65 фунтов (около 5360 рублей).

Сотрудники киностудии Disney обратили внимание, что лот аукциона ну слишком похож на настоящие экземпляры. Они вернули сценарий себе прежде, чем кто-то успел его купить. Для Боейги ситуации, конечно, не прошла бесследно. Актера со всех сторон стали критиковать.

"Мне позвонил буквально каждый крупный чиновник компании. Даже Микки Маус звонил и ругался. "Ты что наделал?!" - орал мне в трубку. Жуть", - признался Джон на телешоу Good Morning America.

Сайт канала ABC уточняет, что Бойега так и не прочитал сценарий до конца, а потому будет смотреть фильм с большим интересом, как и все остальные.

"КП" писала, что девятый эпизод франшизы, который за рубежом покажут под названием "Rise of Skywalker", российские зрители увидят как "Звездные войны: Скайуокер. Восход". После выхода этого фильма съемочная команда возьмет паузу.

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Финальный трейлер (16+).Смотрите Звёздные Войны: Скайуокер. Восход в кино с 19 декабря! (16+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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