В Венгрии назвали «Евровидение» «гомосексуальной флотилией» и отказались от участия в конкурсе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-28T11:13:15+03:00

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Венгрия не будет представлена на «Евровидении» в 2020 году. Такое решение приняли в правительстве страны ради «сохранения психического здоровья населения». Официальных заявлений еще не было, но газета The Guardian со ссылкой на источники сообщает, что отказаться от участия в песенном конкурсе решили на фоне критики ЛГБТ-сообщества в стране. Премьер-министр по борьбе с миграцией Виктор Орбан запустил правительственную программу «Семья прежде всего», цель ее – пропаганда традиционных семей и стимулирование рождаемости в стране. В венгерском парламенте выступили с критикой усыновления детей однополыми парами, сравнив такие семьи с педофилией.

Поддерживает позицию властей и местное телевидение. Один из комментаторов прошлого «Евровидение» сравнил конкурс с «гомосексуальной флотилией» и заявил, что стане пойдет только на пользу, если музыканты из Венгрии больше не будут участвовать в этом соревновании.

Другие страны не планируют пока отказываться от участия. На Украине объявили отбор - представлять страну на песенном конкурсе сможет музыкант, который с 2014 года не выступал в России.

ИСТОЧНИК KP.RU