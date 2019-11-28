Почему Кубань может стать столицей нового предпринимательства

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-28T11:18:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще два года назад на совете по развитию предпринимательства власти подняли вопрос о необходимости изменений в структуре малого и среднего бизнеса таким образом, чтобы предпринимателей интересовали не только сфера торговли, но и аграрный сектор, развитие промышленности и крупного производства. Кубань нуждалась в крупных инвестпроектах, чтобы о Краснодарском крае говорили не только как о всероссийской житнице и известных курортах, но и столицы нового предпринимательства. И многое в этом направлении даже за такой короткой срок уже удалось достичь.

Так, в Краснодарский край стали приходить крупные инвестпроекты стоимостью свыше 100 млн рублей. Судите сами: если в 2015 году их было реализовано 60, то прошлом – уже 80 таких инвестсоглашений. Благодаря воплощению в жизнь 313 крупных проектов за четыре года в крае было создано свыше 16 тысяч новых рабочих мест.

Благодаря мерам господдержки бизнес, инвестирующий в приоритетные отрасли экономики края, может получить прямую льготу по налогу на имущество. Кроме того, предпринимателям предоставляются участки в аренду без проведения торгов.

Дальше – больше. Около года в Краснодарском крае работает новый механизм сотрудничества с инвесторами. На базе «Фонда развития бизнеса Краснодарского края» действует Центр сопровождения инвестиционных проектов, специалисты которого ведут проекты стоимостью до пяти миллиардов рублей.

То есть, бизнес- проект, зашедший в регион, может быть уверен, что его будет сопровождать куратор Центра, который поможет инвестору, сформирует своего роду дорожную карту с контрольными точками. Это позволит бизнесу избежать трудностей, с которыми сталкивается каждый новичок в работе в другом, еще неизвестном регионе. В данный момент такой помощью воспользовались руководители 180 инвестпроектов.

А если учесть, что Краснодарский край активно сотрудничает с иностранными инвесторами и планирует развивать западное партнерство, то недавно в Краснодаре появился первый в России МФЦ для иностранных инвесторов Welcomе-Центр. Здесь зарубежные партнеры на родном языке могут получить консультацию и услуги, необходимые для регистрации и активной работы бизнеса. Создание всех этих условиях, создающих привлекательный имидж региона у западных инвесторов, позволили за несколько лет привлечь в Краснодарский край порядка 300 компаний из 30 стран. В свою очередь, они привносят передовые технологии, опыт, создают конкурентные условия, что помогает развитию и отечественного бизнеса и созданию новых рабочих мест.

В ближайших планах разработать в Краснодарском крае индивидуальный план инвестиционного развития. Он позволит улучшить инвестиционный климат и создать благоприятные условия для бизнеса.