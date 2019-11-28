2019-11-28T11:46:54+03:00
Общество

В «ЖКХ Контроль» объяснили законно ли вывешивать списки должников в подъезде

Нарушением считается только тот случай, когда указаны фамилии жильцов
Елена АКИМОВА
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Списки должников в подъездах - это законно, но при условии, что не указаны фамилии людейСписки должников в подъездах - это законно, но при условии, что не указаны фамилии людейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Часто жильцы многоэтажных домов задаются вопросом: а законно ли управляющие компании вывешивают в подъездах списки должников по комуналке? Споры на эту тему не утихают уже давно и точек зрения существует несколько.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, в каких случаях подобные списки будут нарушать права жильцов, а когда все законно.

Жаловаться можно только в том случае, если указаны не только номера квартир и суммы долга, но и фамилии неплательщиков.

—Вывешивать такие списки могут УК, совет дома, поставщик ресурса. Если же там отражены фамилии, то это нарушение. Мне кажется, что законодатели создали условия для вот таких конфликтов, - комментирует Разворотнева ФАН.

Ранее власти Ульяновской области фактически объявили войну монополистам, запретив им с этого года поднимать цены на тепло, энергию и водоснабжение. Мало того, с 2020 года тарифы будут еще и снижены! Бизнес-омбудсмен Борис Титов уже посоветовал брать с региона пример, а поставщики коммунальных удобств пугают: оставшись без миллиардов недополученных рублей, они не смогут поддерживать на плаву системы - и тогда все рухнет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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