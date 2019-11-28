Администрация Трампа сократит финансирование НАТО ради программ безопасности в Украине и Грузии

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-28T11:58:46+03:00

Доля вложений США в бюджете альянса достигала 22 процентов, теперь ее снизят до 16 процентов

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Вашингтон урезает финансирование ООН с 22 до 16 процентов. Такую долю в бюджете альянса будет финансировать США. Раньше американцы вкладывали в финансирование ООН денег больше, чем другие участники организации. Теперь же доля США в бюджете альянса будет сопоставима, к примеру, с немецкой – Германия оплачивает 14,8 процентов от суммы бюджета ООН.

Как сообщает телеканал CNN, таким образом администрация президента США хочет перенаправить деньги на другие цели. В частности, Вашингтон будет финансировать программы безопасности в Европе, сред которых программы по Украине и Грузии. Американский лидер и раньше критиковал страны Европы за недостаточное финансирование на "военные нужды". Хотя США вновь приостановили "военную помощь" для Киева.

Другие страны ООН согласны компенсировать образовавшийся дефицит.

Ранее Трамп обсуждал с помощниками возможность выхода США из НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU