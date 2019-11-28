Сотрудники "Бутырки" пытались спасти покончившего с собой заключенного, однако мужчина так и не вышел из комы

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-28T12:09:51+03:00

Врачи боролись за жизнь арестованного почти 3 недели, но спасти его не удалось

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Утром 22 ноября в больнице имени Боткина скончался заключенный, доставленный из СИЗО №2, более известного как "Бутырка". С 3 ноября 28-летний мужчина находился в реанимации под присмотром врачей и охраной конвоя, однако спасти Ивана Т.* не удалось.

"3 ноября в больницу имени Боткина был доставлен 28-летний арестованный Иван Т. Мужчина совершил попытку суицида. Сотрудники ФСИН экстренно доставили арестованного в больницу имени Боткина, где он лежал в реанимационном отделении. Врачи боролись за жизнь Ивана несколько недель, однако мужчина умер не выходя из комы." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Иван был арестован в конце октября по статье 162 УК РФ - Разбой. Он содержался в СИЗО №2 в Москве. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали инцидента. Правоохранителям предстоит выяснить, почему мужчина решил свести счеты с жизнью спустя несколько дней после ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU