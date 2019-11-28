2019-11-28T12:24:32+03:00
Общество

Хакеры выложили в Сеть данные россиян с сайта о трудоустройстве

Логины и пароли полмиллиона пользователей оказались в открытом доступе
Юлия САЛЬНИКОВА
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С помощью данных, попавших в Сеть, можно выйти на почту пользователей и их странички в соцсетяхС помощью данных, попавших в Сеть, можно выйти на почту пользователей и их странички в соцсетяхФото: REUTERS
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Данные россиян, зарегистрированных на портале по поиску работы, попали в Сети. Об этом «Коммерсанту» сообщил технический директор компании DeviceLock Ашота Оганесян. Речь идет о людях, которые искали работу через сайт jobinmoscow.ru. В базе, которая попала в открытый доступ, пароли и логины к страницам 500 000 пользователей. Многие из них актуальные – если вбить указанные данные, то можно попасть на личные страницы пользователей.

- После того, как корреспондент “Ъ” сообщил об этом представителю портала, данные уже не позволяли войти в аккаунты, - сообщили в издании.

Руководитель департамента аудита Group-IB Андрей Брызгин предположил, что если пароли попали в Сеть, то значит, пользователи хранили их в «открытом для владельцев сайта виде». При помощи данных, размещенных о лицах, ищущих работу, хакеры смогут, как предположили эксперты, выйти на станицы в социальных сетях и даже почту пользователей, которую указали при регистрации пользователи сайта о трудоустройстве.

Сайт kp.ru писал еще одной массовой утечке в Сеть данных - в открытый доступ попали 773 миллионов почтовых адресов и 22 миллиона паролей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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