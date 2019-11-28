2019-11-28T12:45:46+03:00
В мире

Украинский скалолаз признался в соцсетях, что тренер сборной восемь лет его насиловал

Тренер унижал спортсмена и настраивал против девушек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Павел переехал в ГерманиюПавел переехал в ГерманиюФото: facebook.com
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Скалолаз из Украины Павел Векла обвинил тренера национальной сборной в изнасиловании. Павел переехал жить в Германию и теперь решился откровенно рассказать, что пережил за восемь лет, что занимался у Артура Печия. Спортом профессионально Векла занялся, когда ему было 15 лет. Он пишет, что тогда ничего не знал о таком понятии, как педофилия, в стране родители не рассказывают детям, как понять, что взрослый человек нарушает закон. В Германии, по словам скалолаза, ситуация другая.

- Я помню разговор на улице в Австрии: «Ты никто, ты ничего не стоишь без меня. Собирай свои вещи и уходи». Нужно было так и делать, - пишет в фейсбуке Павел Векла.

Он говорит, что боялся вылететь из спорта, и слушался тренера, даже когда тот, видя, что юные скалолазы начали интересоваться девушками, пытался запретить им всяческое общение с противоположным полом.

- Половое развитие делало свои психологические изменения, я уже тогда знал о том, что я «по девочкам» и когда я об этом говорил Артуру он это присекал.

Позже тренер якобы договорился с родителями спортсмена, что тот поживет в его квартире. Поскольку парень вынужден был делить комнату дома с больной бабушкой, которая к тому моменту уже не вставала с кровати.

- У него есть отдельная комната, где я смогу остановиться и учиться. Мама дала добро. Но она не знала, что происходило. А я не хотел больше носить миски за бабушкой, - пишет скалолаз. - Я продал себя в сексуальное рабство. Так как я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов.

Сайт kp.ru писал о деле против бывшего тренера по плаванию США, которого обвиняют в изнасиловании детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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