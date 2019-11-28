Спектакль студентов из Самары претендует на победу в конкурсе «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-28T12:56:18+03:00

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Спектакль студентов Самарского государственного института культуры стал финалистом конкурса «Театральное приволжье». Прямо перед началом финального голосования постановку посмотрели губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, а также депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Дмитрий Азаров присоединился к актерскому ритуалу – взялся за руки вместе с актерами и режиссером. Потом губернатор напомнил, как много сегодня делается для сферы культуры в рамках нацпроекта.

- Безусловно, важно, что создаются новые формы, такие как виртуальные концертные залы, передвижные библиотеки. Это востребовано временем, молодым поколением граждан России, которые зачастую могут знакомиться с постановками, находясь у экрана компьютера. Но как же важно, чтобы люди приходили в театр, только здесь можно почувствовать настоящую силу искусства, - отметил Дмитрий Азаров.

Конкурс стартовал в апреле этого года по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В нем приняли участие более 7 тыс. молодых актеров из все регионов ПФО. Проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43 и в тональном режиме набрав порядковый номер лучшей, по их мнению, постановки. Голосование начнётся 29 ноября в 14.00 по самарскому времени и продлится ровно сутки. Победителей объявят 30 ноября.