Спектакль студентов из Самары претендует на победу в конкурсе «Театральное Приволжье»
Спектакль студентов Самарского государственного института культуры стал финалистом конкурса «Театральное приволжье». Прямо перед началом финального голосования постановку посмотрели губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, а также депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Дмитрий Азаров присоединился к актерскому ритуалу – взялся за руки вместе с актерами и режиссером. Потом губернатор напомнил, как много сегодня делается для сферы культуры в рамках нацпроекта.
- Безусловно, важно, что создаются новые формы, такие как виртуальные концертные залы, передвижные библиотеки. Это востребовано временем, молодым поколением граждан России, которые зачастую могут знакомиться с постановками, находясь у экрана компьютера. Но как же важно, чтобы люди приходили в театр, только здесь можно почувствовать настоящую силу искусства, - отметил Дмитрий Азаров.
Конкурс стартовал в апреле этого года по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В нем приняли участие более 7 тыс. молодых актеров из все регионов ПФО. Проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43 и в тональном режиме набрав порядковый номер лучшей, по их мнению, постановки. Голосование начнётся 29 ноября в 14.00 по самарскому времени и продлится ровно сутки. Победителей объявят 30 ноября.