2019-11-28T13:30:56+03:00
Общество

«Ямальскую рыбу любят все»: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о поддержке предпринимателей в регионе

Глава ЯНАО побывал на заводе, где консервируют ряпушку по традиционным северным рецептам
Ирина СУХАНОВА
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил рыболовецкую артель «Орион» в Салехарде. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил рыболовецкую артель «Орион» в Салехарде. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.
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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов показал в Инстаграме, как консервируют знаменитую ямальскую рыбу. На своей странице в соцсети губернатор выложил видеоролик, снятый во время рабочего визита на рыбзавод в Салехарде. Рыболовецкая артель «Орион» работает на Ямале больше 20 лет. В этом году предприятие открыло новый завод по производству рыбной продукции: часть средств на его строительство была выделена по окружным программам поддержки предпринимателей.

- Ямальскую рыбу любят все. Чтобы её без труда можно было купить в наших магазинах и на рынках, поддерживаем производителей округа, - написал Дмитрий Артюхов в Инстаграме. - Рыболовецкая артель семьи Мамеевых 20 лет ловит и готовит чир, щуку, ряпушку по традиционным северным рецептам. Округ помог предприятию с новым зданием. Теперь их консервы и рыба популярны не только у ямальцев, но и в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге.

По словам губернатора, при строительстве завода были задействованы ресурсы, которые округ предоставляет малому бизнесу: льготное кредитование, поручительство и лизинг оборудования. На заводе производится около 200 видов рыбной продукции. В планах производителей — расширить ассортимент, запустить две новых производственных линии и выйти на международный рынок.

Ямальцы, открывающие свое дело, могут рассчитывать на самые широкие меры поддержки: это кредитование по сниженным процентным ставкам, лизинг оборудования, льготная аренда, компенсация различных затрат и многое другое. Ежегодно помощь от округа получает каждый пятый предприниматель. Правительство Ямала постоянно совершенствует меры поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в 2020 году по инициативе Дмитрия Артюхова, ставки по единому сельскохозяйственному налогу и упрощённой системе налогообложения будут снижены до 5% (сейчас они составляют 6%).

Видеоролик: https://www.instagram.com/p/B5XOZl3obN4/

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