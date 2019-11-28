В Москве три женщины заработали 19 млн рублей на незаконных тренингах

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-28T13:46:06+03:00

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Предприимчивые москвички создали тренинговый центр "Лайф Прожект" и за пять лет заработали более 19 миллионов рублей на одних лишь программах личного роста. Проблемы начались в 2019 году, когда следователи узнали, что все это время бизнесвумен работали без лицензии на образовательную деятельность.

Участниц преступной схемы задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".

"Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых, где были изъяты денежные средства и предметы, имеющие значение для дела", - сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета РФ.

В настоящий момент все три женщины находятся под подпиской о невыезде. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Пока же расследование продолжается.

Сайт kp.ru писал, что ранее этой осенью в полицию обратилась жительница Пятигорска, которая, доверившись рекламе на Youtube-канале известного блогера, решила вложиться !прибыльный" бизнес-проект. Женщина перечислила компании в общей сложности почти 400 тысяч рублей, но дохода так и не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU