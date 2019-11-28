В России не рассматривают вариант выступления спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-28T13:58:28+03:00

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В российском Олимпийском комитете не допускают варианта, что на Олимпиаде 2020 года спортсмены из нашей страны будут выступать под нейтральным флагом. Такие слухи появились после проверки Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) московской лаборатории. От того, будут ли обнаружены нарушения, зависит статус РУСАДА. В прошлый раз российской антидопинговое агентство лишилось этого статуса, это привело к выступлению российской сборной в Олимпиаде под нейтральным статусом.

- Никакой речи о нейтральном флаге быть не может, -приводит заявление главы олимпийского комитета Станислава Позднякова ТАСС.

Ранее в Международном Олимпийском Комитете выступили с заявлением по поводу проверки ВАДА московской лаборатории. В организации призвали допустить к участию в соревнованиях российских спортсменов, которые "чисты" с точки зрения употребления допинга и не завешаны в скандале.

ИСТОЧНИК KP.RU