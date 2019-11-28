Смерть голландской модели, выпавшей обнаженной с 20 этажа небоскреба, была убийством

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-28T14:21:59+03:00

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Гибель 18-летней модели из Голландии Иваны Смит не была случайностью. К такому выводу пришли полицейские Малайзии, где в 2017 году и погибла девушка. Она выпала с балкона 20 этажа небоскреба в Куала-Лумпуре. Ее тело обнаружили только спустя несколько часов на крыше шестого этажа, многоуровневого здания. На девушке в момент падения не было одежды.

В крови модели нашли наркотики и алкоголь. В роковой вечер в номер на 20 этаже небоскреба Ивану пригласил американский миллионер Алекс Джонсон и его жена Луна. Они позже признались следствию, что с Иваной у них были сексуальные отношения, но к ее смерти супруги якобы не причастны. Тогда дело квалифицировали как несчастный случай.

По заявлению семьи в 2019 году вновь началось расследование. К материалам дела приложили документы второго вскрытия тела, проведенного в Нидерландах, подтверждающие, что под ногтями модели нашли следы ДНК Алекса Джонсона. На теле девушки нашли синяки и травмы на затылке. Семья допускает, что Ивана погибла еще в номере, до падения с балкона.

В среду 27 ноября малайзийская полиция возобновила расследование, классифицировав ее смерть как убийство, - сообщает Daily Mail

Джонсон и его жена покинули Малайзию в прошлом году. В интервью MailOnline пара призналась, что занималась групповым сексом с Иваной, но отрицала причастность к ее смерти. Они также сообщили, что из-за смерти Иваны им стали поступать угрозы, неизвестный грозился расправиться с их ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU