В АТОР назвали новые популярные виды отдыха у россиян

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-28T14:21:50+03:00

Одним из самых необычных стали «ночные концерты», которые проходят в холлах гостиниц в Перми

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала новые виды туризма, которые становятся популярны у соотечественников. Спросом стали пользоваться культурный и экологический туризм, а еще «ночные концерты», которые проходят в холлах гостиниц в Перми. Еще одно интересное направление – это «реконструкции».

- Битвы, балы, реконструкцию исторической атмосферы в различных видах, в том числе и событий. Это очень популярно и востребовано, отмечает Ломидзе.

В качестве примера интересного туристического объекта специалист приводит карьер Рускеала в Карелии. Когда-то там добывали мрамор, а теперь создали национальный парк и кроме привычных экскурсионных программ проводят нестандартные мероприятия. В середине озера водружают понтон с роялем, и проходит фортепианный концерт.

- Набирает популярность «кинотуризм». Фильмы становятся серьезным мотиватором для большого количества людей приехать в те места, где снимали знаковое или культовое кино. Во всем мире люди едут по следам «Джокера» и «Игры престолов», «Аватара», «Властелина колец», - комментирует ФАН специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU