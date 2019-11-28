Липецкий бассейн «Атлант» стал одним из лучших спорткомплексов России

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-28T14:31:56+03:00

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Представьте, какого уровня должен быть бассейн, чтобы он был признан одним из лучших в России?! При этом находится он не в столице, а в деревне Копцевы Хутора Липецкого района. Однако же, обогнав всех крупных конкурентов, победителем национального конкурса «Арена» признали именно бассейн спорткомплекса «Атлант». Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов.

В рамках реализации национального проекта "Демография" Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Минспорта РФ организовали второй национальный конкурс "Арена" на образцовое спортивное сооружение. Он проводился по девяти номинациям. В этом году в конкурсе принимали участие 235 объектов из 61 региона России. Все бассейны, которые были выдвинуты на конкурс, оценивались по более чем ста показателям.

В номинации "Плавательные бассейны" были заявлены 23 объекта, но в финал вышли шесть претендентов на победу. Вместе с Липецкой областью победителями стали Томская область и республика Татарстан.

"В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше", - отметил Игорь Артамонов.

Напомним, бассейн в липецкой деревне был открыт 1 ноября 2018 года, на его строительство из областного бюджета были выделены 287 миллионов рублей. В новом комплексе жители деревни Копцевы Хутора, всего района, а также областного центра занимаются плаванием и игровыми видами спорта. В составе спорткомплекса — два бассейна, стандартный 25-метровый с шестью дорожками и маленький - размером 10 на 6 метров. Также здесь оборудованы залы для фитнеса, борьбы и бокса. Для зрителей спортивной арены сооружены трибуны почти на 600 мест.