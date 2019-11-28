2019-11-28T14:47:45+03:00
Общество

«Трезвая Россия» пожалуется в прокуратуру на популярных блогеров

Основная претензия к ним – пропаганда табака и алкоголя
Елена АКИМОВА
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"Трезвая Россия" накажет блогеров, которые рекламируют алкоголь и сигареты"Трезвая Россия" накажет блогеров, которые рекламируют алкоголь и сигаретыФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Руководство «Трезвой России» планирует бороться с рекламой табака и алкоголя на страницах популярных блогеров.

Султан Хамзаев, глава организации, уже сообщил, что готовит обращение в прокуратуру. В письме будут указаны не только нарушения, но и фамилии тех, кто занимается пропагандой.

- Блогеры рекламируют снюс и знают, что потребители — дети. Тем самым они наносят фантастический урон обществу. Мы направим официальный запрос в надзорный орган, - рассказывает телеканалу «360» Хамзаев.

По его словам, многие рекламируют опасные товары совсем безнаказанно и лидеров мнений нужно привлекать к ответственности, чтобы они более рассудительно формировали контент.

Известно, что претензии есть к музыканту Сергею Шнурову, дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Хованскому.

-Это будут топовые блогеры, у которых более миллиона подписчиков. Они вещают на широкую аудиторию, - подчеркнул федеральный координатор «Трезвой России» Ян Иванов.

Ранее главный нарколог Минздрава предложил запретить продажу детского шампанского. Представители проекта «Трезвая Россия» заявили, что бутафорные алкогольные напитки «размывают границы дозволенности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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