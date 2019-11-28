Чемпион мира ушел из спорта, огорчившись из-за поражения компьютеру

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-28T14:58:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший чемпион мира по настольной игре Го Ли Седоль решил уйти из спорта. Кореец заявил, что он не может смириться с тем, что ему не по силам обыграть компьютерный алгоритм.

«Даже если я стану номером один в мире, остается нечто, что я не смогу обыграть» — отметил Ли Седоль.

При этом стоит добавить, что в 2016 году спортсмен смог выиграть у компьютера одну партию из пяти. С тех пор он является единственным в мире человеком, которому удалось обойти алгоритм, передает сайт argumenti.ru.

Логическая настольная игра Го возникла в Древнем Китае и считается наиболее сложной для искусственного интеллекта из-за большого размера доски и трудностей в прогнозировании ходов. В ней участвуют двое. Один игрок получает белые камни, другой — черные. Цель — отгородить на доске большую чем у противника площадь фишками своего цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU