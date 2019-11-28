2019-11-28T15:12:44+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку-2»

Депутата Игорь Ананских отметил, что старт работы газопровода безусловно скажется на Киеве
Елена АКИМОВА
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В Госдуме удивились позиции "Нафтогаза" по "Северному потоку -2"В Госдуме удивились позиции "Нафтогаза" по "Северному потоку -2"Фото: REUTERS
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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2». В Киеве посчитали, что запуск газопровода приведёт к экономическому удушению Украины и создаст угрозу стабильности поставок газа в Европу.

Ананских отметил, что отсутствие транзита по территории Незалежной действительно больно ударит по экономике соседнего государства. Единственный выход – искать способы договориться с «Газпромом». А что касается энергетической безопасности, то Европы, то она «только усилится благодаря российскому проекту».

- Тут не может идти речь о каких-то угрозах для европейцев. Наоборот, поставки станут стабильнее и дешевле. Нашим украинским коллегам не надо лукавить в этом вопросе, — сказал депутата RT.

Ранее "Нафтогаз" пригрозил закачкой транзитного газа из России в свои хранилища. Если стороны не успеют заключить новый контракт, то сырье будет рассматриваться как не имеющее собственника

Даже если Украина не заключит с Россией новый контракт на транзит газа до конца этого года, поток «голубого топлива» не перекроет, вместо этого бывшая братская республика будет закачивать его в свои подземные хранилища. Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

ИСТОЧНИК KP.RU

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