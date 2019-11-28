Мэр Москвы о выходном 31 декабря в Томске: «Нам так не жить»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-28T15:33:35+03:00

Сергей Собянин объяснил, почему в столице не получится сделать последний день года выходным

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал две причины, по которым объявить 31 декабря в 2019 году выходным днем в столице не получится. Ранее Томский губернатор подписал распоряжение, согласно которому жители региона в последний день года могут не выходить на работу. Взамен жители томской области должны отработать в субботу 28 декабря. Как показал опрос, в целом по стране многие согласились бы на такую схему. Некоторые депутаты Госдумы выступили с предложением сделать 31 декабря в России официально выходным. Но пока никаких решений относительно того, будут ли приняты изменения, не было.

- В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. Я не очень понимаю, как он мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников, - признался Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Он сказал, что мог бы сделать выходной для своих подчиненных, но в предновогодние дни в мэрии – самое напряженное время, подготовка города к празднованию, так что отдыхать 31 декабря не получится.

Еще одна причина оставить 31 декабря рабочий день, по мнению московского мэра – корпоративы.

- Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности, - сказал Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU