2019-11-28T15:33:35+03:00
Общество

Мэр Москвы о выходном 31 декабря в Томске: «Нам так не жить»

Сергей Собянин объяснил, почему в столице не получится сделать последний день года выходным
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В Москве отдыхать некогда, к празднику нужно готовитьсяВ Москве отдыхать некогда, к празднику нужно готовитьсяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал две причины, по которым объявить 31 декабря в 2019 году выходным днем в столице не получится. Ранее Томский губернатор подписал распоряжение, согласно которому жители региона в последний день года могут не выходить на работу. Взамен жители томской области должны отработать в субботу 28 декабря. Как показал опрос, в целом по стране многие согласились бы на такую схему. Некоторые депутаты Госдумы выступили с предложением сделать 31 декабря в России официально выходным. Но пока никаких решений относительно того, будут ли приняты изменения, не было.

- В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. Я не очень понимаю, как он мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников, - признался Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Он сказал, что мог бы сделать выходной для своих подчиненных, но в предновогодние дни в мэрии – самое напряженное время, подготовка города к празднованию, так что отдыхать 31 декабря не получится.

Еще одна причина оставить 31 декабря рабочий день, по мнению московского мэра – корпоративы.

- Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности, - сказал Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сеть попала последняя тренировка погибшего от сердечного приступа актера Годфри Гао
Силуанов предложил Медведеву сократить число надзорных органов
На Ставрополье строят крупнейшую в России ветроэлектростанцию
Курс евро на пятницу вырос до 70,57 рубля
Макрон: Париж не принял предложение ввести мораторий на РСМД в Европе
В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку-2»
На российской границе усилили контроль из-за вспышки бубонной чумы в Китае
Чемпион мира ушел из спорта, огорчившись из-за поражения компьютеру
«Трезвая Россия» пожалуется в прокуратуру на популярных блогеров
В Роскосмосе объяснили высокие зарплаты руководства госкорпорации
Россияне спрятали от налогового учета четверть элитных авто
Глава службы аудита Роскосмоса: проблем с зарплатами на "Восточном" больше нет
Липецкий бассейн «Атлант» стал одним из лучших спорткомплексов России
В Москве эвакуировали Тверской и Мещанский суды
Роскосмос: "Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома "Восточный"
В АТОР назвали новые популярные виды отдыха у россиян
Смерть голландской модели, выпавшей обнаженной с 20 этажа небоскреба, была убийством
В России не рассматривают вариант выступления спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом
Поль Погба не хочет играть за «Манчестер Юнайтед»
Российского актера не пустили в Украину пограничники из-за поездки в Крым
В Москве три женщины заработали 19 млн рублей на незаконных тренингах
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет