2019-11-28T16:30:20+03:00
В мире

В Сеть попала последняя тренировка погибшего от сердечного приступа актера Годфри Гао

Он скончался в возрасте 35 лет во время съемок в реалити-шоу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актеру было 35 летАктеру было 35 летФото: Instagram.com
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Последняя тренировка тайваньско-канадского актера Годфри Гао попала в Сеть. На кадрах 35-летний мужчина выглядит заметно уставшим. По окончании пробежки он с трудом поднимается на возвышение, помогая себе, схватившись за перила.

Годфри Гао скончался в среду 27 ноября от сердечного приступа во время реалити шоу. Съемки «Chase Me» проходили в Нинбо, Китай. Как сообщили представители актера изданию Daily Mail, он работал на съемках в течение 17 часов. Шоу, в котором принимал участие Гао, это серия испытаний, полосы препятствий, для выполнения которых нужна хорошая физическая подготовка.

На кадрах видно, как актер пытается бежать, а почувствовав себя плохо, с трудом выходит из зоны, где проходят съемки. 35-летний мужчина упал в обморок, врачи не смогли его реанимировать, сердце модели и актера остановилось.

Годфри Гао был первой азиатской моделью - лицом Louis Vuitton.

Последняя тренировка Годфри Гао.

ИСТОЧНИК KP.RU

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