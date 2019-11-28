2019-11-28T16:44:18+03:00
В мире

Мадонна отменила три концерта из-за болезни

Певица написала в инстаграм, что испытывает сильные боли
Юлия САЛЬНИКОВА
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Концерты переносить не будут из-за плотного графика певицыКонцерты переносить не будут из-за плотного графика певицыФото: EAST NEWS
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Мадонна, которая находится в мировом турне с программой Madame X, отменила три концерта. Причиной стало состояние здоровья 61-летней певицы. Обращение к поклонникам появилось на ее странице в инстаграм. Мадонна призналась, что это «неожиданный поворот» и ей придется отменить концерты.

- Отмена - это своего рода наказание для меня, но боль, которую я испытываю, огромна. Я должна отдохнуть и следовать указаниям врачей, чтобы вернуться сильнее и продолжить шоу, - написала артистка.

Чем больна певица ни она сама, ни ее команда не сообщают. Однако, она делится с подписчиками в соцсетях видео, на котором после концерта она опускает ноги в ледяную ванную - такое средство, по ее словам, "помогает от многочисленных травм".

На сайте Мадонны указано, что концерты отменят без возможности переноса на другие даты из-за плотного графика артистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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