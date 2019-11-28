Вашингтон и Берлин больше всех заплатят за расходы НАТО

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-28T16:46:09+03:00

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В новой формуле расчета взносов в общий бюджет Североатлантического альянса доля Соединённых Штатов сократиться, а Германии – увеличится. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Верно, что мы согласовали новую формулу по распределению расходов. США заплатят меньше, Германия выплатит больше, то есть сейчас США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% от бюджета НАТО», - сказал генсек альянса на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Столтенберг добавил, что остальные расходы будут распределены между другими союзниками.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне сообщила, что ради программ безопасности в Украине и Грузии долю вложений США в бюджете альянса снизят с 22% до 16% процентов. Незадолго до этого канцлер Германии Ангела Меркель назвала НАТО «центральным столпом» европейской безопасности и заявила о необходимости повысить оборонные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU