2019-11-28T17:05:43+03:00
В мире

Берлин не принял предложение Москвы о моратории на РСМД

Правительство Германия сослалось на заявление генсека НАТО
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Берлин не принял предложение Москвы о моратории на РСМДБерлин не принял предложение Москвы о моратории на РСМДФото: REUTERS
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Германия не приняла предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом сообщило немецкое правительство.

«Мы указываем на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанное от имени альянса 2 августа», - говорится в заявление пресс-службе немецкого кабмина.

Напомним, ранее в сентябре президент России Владимир Путин направил европейским странам и Соединённым Штатам предложение о моратории на размещение РСМД в Европе. В свою очередь генсек НАТО назвал такое предложение нереальным и в очередной раз обвинил Москву в нарушении Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как писал сайт kp.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не принимал предложение Москвы, но сообщил о необходимости договора по контролю над вооружением с Россией, который должен включать и европейские страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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