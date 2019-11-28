СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-28T17:05:43+03:00

Берлин не принял предложение Москвы о моратории на РСМД Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Германия не приняла предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом сообщило немецкое правительство.

«Мы указываем на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанное от имени альянса 2 августа», - говорится в заявление пресс-службе немецкого кабмина.

Напомним, ранее в сентябре президент России Владимир Путин направил европейским странам и Соединённым Штатам предложение о моратории на размещение РСМД в Европе. В свою очередь генсек НАТО назвал такое предложение нереальным и в очередной раз обвинил Москву в нарушении Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как писал сайт kp.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не принимал предложение Москвы, но сообщил о необходимости договора по контролю над вооружением с Россией, который должен включать и европейские страны.

ИСТОЧНИК KP.RU