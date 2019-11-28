В Совфеде прокомментировали слова Мааса о сотрудничестве Европы с Россией

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-28T17:12:17+03:00

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Берлин несет серьезные убытки из-за прекращения ряда экономических проектов с Москвой, что вынуждает Германию принять решение об улучшении отношений с Россией. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Европе следует наладить отношения с Россией.

«Это уже не первое заявление со стороны главы внешнеполитического ведомства Германии. Это говорит о том, что немцы — прагматичные и конструктивные. Они поняли, что их втянули в ненужные противостояния. Берлин несёт убытки от прекращения многих экономических проектов, очень большие сложности возникали по «Северному потоку — 2», — цитирует Джабарова RT.

При этом эксперт добавил, что слова министра вовсе не значат, что уже в ближайшее время отношения между странами начнут резко улучшаться.

Напомним, ранее глава МИД Германии заявил, что Европа нуждается в таких партнерах как Москва и Пекин. При этом политик добавил, что Россия и Китай при этом являются конкурентами «европейской модели», пишет сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU