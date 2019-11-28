Опрос: 65 процентов россиян считают медведя символом страны

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-28T17:15:53+03:00

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Больше половины россиян считают символом страны медведя. Так ответили 65 процентов опрошенных социологами Фонда Общественного мнения (ФОМ). Против высказались 18 процентов, на 1 процент меньше оказалось тех, кто не смог определиться с ответом.

Из тех, кто за такой символ, больше всего москвичей – 73 процента опрошенных считают медведя животным, которое олицетворяет Россию. В Сибирском федеральном округе таких 70 процентов. Нравится медведь, как символ страны, мужчина – 70 процентов ответили на вопрос социологов положительно.

Спросили специалисты ФОМ и о причинах выбора такого символа. Чаще всего отвечали, что «медведь большой, сильный и могучий, как наша страна». Еще 7 процентов сказали - «медведь спокойный, долго терпит, но потом отвечает», 5 процентов уверены, что такое животное внушает страх.

Были и неожиданные ответы, например, 2 процента опрошенных считают россиян похожими на медведей, 1 процент сказали, что просто нет других подходящих животных.

Противники такого символа объяснили свою позицию так – «это агрессивный и злой хищник, не похож на Россию» 3 процента считают именно так, 1 процент думают – медведь неповоротливый.

ИСТОЧНИК KP.RU