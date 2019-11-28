Сотрудники Всероссийского института МЧС сдали 50 литров крови

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-28T17:18:08+03:00

День донора был приурочен к 43-летию со дня образования Всероссийского института по вопросам обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России

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Более 100 сотрудников института по вопросам обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России приняли участие в совместной с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева акции по сбору крови. С самого утра перед зданием института припарковалась передвижная лаборатория и в течение пяти часов все желающие могли сдать кровь.

Передвижная лаборатория работала у здания института 5 часов. Фото Степана Змачинского

Как отметили в институте, ежедневная работа сотрудников вносит вклад в развитие сотен проектов по безопасности, направленных на спасение жизни людей. А вот отметить годовщину основания института его сотрудники решили сделав еще один вклад в дело спасения соотечественников – на этот раз практический.

– Я давно занимаюсь научной работой, есть немало разработок, цель которых, если говорить в целом, – спасение жизни людей. Но, как правило, должен пройти какой-то отрезок времени, пока они будут реализованы.

Сегодня же есть уникальная возможность помочь другим людям, причем сделать это, можно сказать, практически сразу. Знаю, что сданная сегодня мною и нашими сотрудниками кровь уже в ближайшее время будет передана детям, которым предстоят сложные операции, – говорит начальник 1 научно–исследовательского центра «Развития гражданской обороны» Виталий Сломянский. Он сегодня стал донором впервые в жизни.

Более 100 сотрудников института стали донорами. Фото Степана Змачинского

Сама процедура донации занимает не более 20 минут. У каждого донора медики забрали по 450 мл крови. Всю ее передадут для пациентов федеральных клиник Москвы, в том числе детям, которым предстоят сложнейшие операции на сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU