Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев открыл здание Шестого кассационного суда в Самаре

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-28T17:34:23+03:00

Здесь будет вершиться правосудие для 20 миллионов жителей девяти регионов

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В Самаре торжественно открыли новое здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Участие в мероприятии приняли председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, полномочный представитель Президента страны в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов.

Закон о создании в России системы кассационных судов. К их компетенции отнесли пересмотр решений, принятых нижестоящими судебными инстанциями. Всего в стране создано девять таких судов. Самый большой из них - в Самаре. Изначально Шестой кассационный планировали разместить в Казани, но благодаря личному участию Дмитрия Азарова чаша весов склонилась в пользу Самары.

- Для нас размещение такого органа судебной власти на территории региона – большой успех и огромная ответственность, – подчеркнул Дмитрий Азаров. - Здесь будет обеспечен доступ к кассационным инстанциям правосудия 9 субъектов РФ, это 20 млн жителей, граждан РФ.

Суд будет работать в вновь отремонтированном 24-этажное офисное здание на Крымской площади.

- В Шестом кассационном суде сформирован грамотный и профессиональный состав судей, здание полностью соответствует самым высоким стандартам судебной системы,– отметил Вячеслав Лебедев. – Спасибо Самарской области за это здание – это настоящий дворец правосудия!