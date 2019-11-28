2019-11-28T18:03:52+03:00
Общество

Медведев призвал создать правила для работы беспилотного транспорта в городах

По словам премьера, необходимо установить ответственность за дорожные происшествия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев призвал создать правила для работы беспилотного транспортаМедведев призвал создать правила для работы беспилотного транспортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Необходимо разработать специальные правила для работы беспилотного транспорта в российских городах. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев на выставке «Сбербанка», где главе правительства продемонстрировали системы автономного управления наземным транспортом.

«Нам нужно обязательно эти правила разработать. Я все трясу, трясу всех, но так мне ничего и не принесли по этому поводу. Вот уже показывают, как это работает во всю - причем это даже не в поле, а в городе. Город - это среда особой опасности», - сказал глава кабмина

Медведев отметил, что в правилах должны прописать ответственность за дорожные происшествия с участием беспилотного транспорта.

Напомним, 25 ноября Совфед одобрил закон, который разрешает сотрудникам силовых ведомств пресекать незаконные полеты дронов, перехватывая управление над ними или сбивая их. Руководители МВД, ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии будут сами решать, кого наделить такими полномочиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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