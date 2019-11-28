Ангела Меркель упала, когда поднималась на сцену в Берлине

СЕГОДНЯ 20:03 2019-11-28T20:03:01+03:00

Канцлер в шутку заявила, что в следующей раз обязательно воспользуется ступеньками [видео]

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Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась в тот момент, когда поднималась на сцену на конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.

Поднявшись на сцену, глава немецкого кабмина в шутку заявила, что просто не заметила ступеней, и пообещала обязательно воспользоваться ими, когда будет спускаться со сцены.

Напомним, в июле у канцлера были проблемы со здоровьем: после трех приступов дрожи на публике Меркель взяла экстренный и длительный отпуск. А позже сообщила, что в 2021 году закончит свою политическую работу и надеется на «дальнейшую жизнь в здравии».

Впервые Меркель затрясло 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Потом это повторилось дважды, после чего на одном из официальных мероприятий было решено изменить регламент и канцлер даже слушала гимн, сидя на стуле.

Меркель упала на сцене в Берлине.

ИСТОЧНИК KP.RU