Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL

СЕГОДНЯ 20:21 2019-11-28T20:21:11+03:00

Дело «Германия против Польши» зарегистрировано, и ему присвоен номер

Изменить размер текста: A A

Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».

«Дело «Германия против Польши» зарегистрировано, и ему присвоен номер», - сообщает «Польское радио».

Напомним, Европейский суд ограничил права российской компании по газопроводу OPAL и аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, которое разрешало российской компании увеличить использование мощностей газопровода с 50% до 90%. При этом в марте прошлого года суд Евросоюза отклонил иск украинской компании «Нафтогаз».

Как писал сайт kp.ru, 14 сентября оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности газопровода. В случае неисполнения решения Европейского суда «Газпрому» пригрозили штрафом. На следующий день Россия выполнила требование Европейского суда юстиции.

ИСТОЧНИК KP.RU