Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
«Дело «Германия против Польши» зарегистрировано, и ему присвоен номер», - сообщает «Польское радио».
Напомним, Европейский суд ограничил права российской компании по газопроводу OPAL и аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, которое разрешало российской компании увеличить использование мощностей газопровода с 50% до 90%. При этом в марте прошлого года суд Евросоюза отклонил иск украинской компании «Нафтогаз».
Как писал сайт kp.ru, 14 сентября оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности газопровода. В случае неисполнения решения Европейского суда «Газпрому» пригрозили штрафом. На следующий день Россия выполнила требование Европейского суда юстиции.
ИСТОЧНИК KP.RU