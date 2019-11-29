NASA закупит на места на кораблях «Союза»

СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-29T08:17:46+03:00

Американцы закупят два места на кораблях для доставки астронавтов на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщали, что в составе экипажей, которые отправятся на МКС осенью 2020 года и весной 2021, будут только россияне

Изменить размер текста: A A

Американцы решили купить места на российских космических кораблях «Союз», несмотря на то, что планировалось, что экипажи будут состоять только из российских космонавтов. Речь идет о полетах на МКС, запланированных на осень 2020 и весну 2021 года.

- NASA рассматривает контракт с госкорпорацией «Роскосмос» <...> на два места в «Союзе» и на соответствующие услуги на МКС, - отмечается в тексте заявки, размещенной на сайте госзакупок США. - Отправка одного члена экипажа будет осенью 2020 года, второго - весной 2021 года

В Центре подготовки космонавтов ранее сообщали о полностью российских экипажах.

Американская компания NASA уже направляла запрос "Роскосмосу" по этому поводу. Тогда глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что ради доставки астронавтов на МКС придется пожертвовать частью научной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU