Большинство пострадавших аварии в Доминикане россиян вернутся на родину через неделю

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-29T08:31:22+03:00

Автобус с 39 российскими туристами столкнулся на трассе с грузовиком и опрокинулся. Фото: предоставлено очевидцем

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Все россияне, попавшие в аварию по пути в аэропорт Доминиканы, вернутся в Россию через неделю. В Доминикане останутся пока двое в самом тяжёлом состоянии.

- Как мне заявили туроператоры и медики, все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву, за исключением только двух больных, - сказал в эфире телеканала "Россия 24" Михаил Евдокимов, руководитель отделения посольства России в Венесуэле на курорте Пунта-Кана.

Как сообщал сайт kp.ru, 26 ноября автобус с 39 российскими туристами столкнулся на трассе с грузовиком и опрокинулся. Никто из россиян не погиб, семь человек улетели домой в тот же день. Почти все пассажиры автобуса туристической компании "Anex Tour" - москвичи, трое из них - дети в возрасте пяти и 12 лет. Сейчас в больнице остаётся 21 россиянин.

27 ноября посольство России в Венесуэле сообщило, что находящиеся в критическом состоянии граждане отправлены вертолётами в медицинские центры столицы республики, где им проводят неотложные хирургические операции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746324" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пострадавших в Доминикане.

ИСТОЧНИК KP.RU