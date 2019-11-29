2019-11-29T10:21:01+03:00
Дом. Семья

Гималайские медведи в московском зоопарке впали в спячку, а белые и панды даже не планируют

Теперь «Остров зверей», где находятся из вольеры – зона тишины
Елена АКИМОВА
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В Московском зоопарке медведи впали в спячку. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/В Московском зоопарке медведи впали в спячку. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/
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В московском зоопарке начали впадать в спячку медведи. «Остров зверей», где еще совсем недавно три медведя, теперь зона тишины. 27-летняя камчатская медведица Роза и гималайские медведи — 25-летний Алладин и 24-летний Будур уже улеглись на зиму. В зоопарке отмечают, что сон у медведей очень чуткий и тревожить их крайне нежелательно. Поэтому посетителям советуют изменить маршруты во время визитов.

Но не все представители медвежьего семейства решили встречать зиму. В других вольерах, где обитают белые медведи Мурма и Врангель и большие панды Диндин и Жуи, жизнь бьет ключом.

Спать будут два гималайских мишки и их камчатская соседка. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/

Спать будут два гималайских мишки и их камчатская соседка. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/

Эти косматые не планируют впадать в спячку и наблюдать за их жизнью можно будет всю зиму. Что касается Розы, Алладина и Будура, то они проведут во сне 3-3,5 месяца.

В зоопарке рассказывают, что сон – это важный этап в жизни мишек и они готовились очень основательно. Летом отъедались и копили жировые запасы, достаточные для того, чтобы пережить зиму. За счет того, что осень в Москве выдалась аномально теплой, зоологи ставили более поздние сроки, когда животные отправятся в спячку. Но природа все урегулировала сама, похолодание в ноябре восстановило все естественные сроки, и медведи уснули вовремя.

За время зимы они похудеют на сотню килограммов. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/

За время зимы они похудеют на сотню килограммов. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что для обитателей зоосада созданы условия, максимально приближенные к естественной зимовке. Всю зиму за сном мишек будут наблюдать специалисты. Планируется, что к весне питомцы похудеют почти на четверть от своего нынешнего веса. Сейчас Роза весит примерно 400 кг, а ее сородичи по 250 кг, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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