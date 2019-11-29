Эрдоган хочет попросить у «большой тройки» Европы деньги на операцию в Сирии

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-29T10:49:36+03:00

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Президент Турции может попросить на следующей неделе деньги у «евротройки». Об этом сообщает Bloomberg. Реджеп Тайип Эрдоган вместе с коллегами из Франции, Германии и Великобритании, 3 декабря примет участие в праздновании 70-й годовщины Организации Североатлантического договора.

Ожидается, что он воспользуется возможностью переговорить с европейскими президентами на тему Сирии. По версии издания речь пойдет о деньгах, которые нужны Анкаре для реализация своей политики в соседнем государстве, для возвращения сирийских беженцев.

- Турция не в ладах со своими союзниками по НАТО в связи с недавним военным наступлением на северо-востоке Сирии и покупкой российских ракетных систем С-400, - сообщает издание.

Турецкую спецоперацию "Источник мира" раскритиковали в Европе. Президент Франции отметил, что Турция не может ожидать поддержки от союзников, если начала спецоперацию "как свершившийся факт", не согласуя это со странами-партнерами. Затем Франция приостановила поставки вооружения в Турцию.

В ответ на это глава МИД Турции обвинл Францию в попытке создать в Сирии террористическое государство.

ИСТОЧНИК KP.RU