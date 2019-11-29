В Москве 80-летний дедушка устроил аварию, перепутав передачу

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-29T11:19:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилой водитель в Москве попал в аварию, совершив типичную «ошибку блондинки» за рулем – он перепутал заднюю передачу с нейтральной. Дорожное происшествие попало на видео, у дома, где все произошло, установлены камеры наблюдения. 80-летний водитель находился за рулем «Мерседеса». Позже он признался сотрудникам дорожной полиции, что хотел поставить коробку передач иномарки на нейтральное положение, но промахнулся и включил заднюю. Машина соответственно поехала назад, где был припарковал по всем правилам другой автомобиль.

В итоге «Мерседес» врезался в «Фольксваген Поло». В салоне второй иномарки никого не было. Обе машины теперь придется ремонтировать. Лечение понадобилось и виновнику аварии. У пожилого водителя, как сообщил источник kp.ru, ушибы и шок. Ему оказали необходимую помощь врачи неотложки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746804" frameborder="0"></iframe> В Москве 80-летний дедушка на Мерседесе перепутал педали и устроил аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU