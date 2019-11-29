2019-11-29T11:19:01+03:00
Происшествия

В Москве 80-летний дедушка устроил аварию, перепутав передачу

Пострадали две машины и сам пенсионер [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Авария попала на видеоАвария попала на видеоФото: Кадр видео
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Пожилой водитель в Москве попал в аварию, совершив типичную «ошибку блондинки» за рулем – он перепутал заднюю передачу с нейтральной. Дорожное происшествие попало на видео, у дома, где все произошло, установлены камеры наблюдения. 80-летний водитель находился за рулем «Мерседеса». Позже он признался сотрудникам дорожной полиции, что хотел поставить коробку передач иномарки на нейтральное положение, но промахнулся и включил заднюю. Машина соответственно поехала назад, где был припарковал по всем правилам другой автомобиль.

В итоге «Мерседес» врезался в «Фольксваген Поло». В салоне второй иномарки никого не было. Обе машины теперь придется ремонтировать. Лечение понадобилось и виновнику аварии. У пожилого водителя, как сообщил источник kp.ru, ушибы и шок. Ему оказали необходимую помощь врачи неотложки.

В Москве 80-летний дедушка на Мерседесе перепутал педали и устроил аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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