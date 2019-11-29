В Москве 80-летний дедушка устроил аварию, перепутав передачу
Пожилой водитель в Москве попал в аварию, совершив типичную «ошибку блондинки» за рулем – он перепутал заднюю передачу с нейтральной. Дорожное происшествие попало на видео, у дома, где все произошло, установлены камеры наблюдения. 80-летний водитель находился за рулем «Мерседеса». Позже он признался сотрудникам дорожной полиции, что хотел поставить коробку передач иномарки на нейтральное положение, но промахнулся и включил заднюю. Машина соответственно поехала назад, где был припарковал по всем правилам другой автомобиль.
В итоге «Мерседес» врезался в «Фольксваген Поло». В салоне второй иномарки никого не было. Обе машины теперь придется ремонтировать. Лечение понадобилось и виновнику аварии. У пожилого водителя, как сообщил источник kp.ru, ушибы и шок. Ему оказали необходимую помощь врачи неотложки.
В Москве 80-летний дедушка на Мерседесе перепутал педали и устроил аварию.
ИСТОЧНИК KP.RU