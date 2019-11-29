2019-11-29T11:32:16+03:00
В мире

На режиссера Люка Бессона подала в суд сотрудница из-за увольнения

Женщина утверждает, что подвергалась травле на протяжении нескольких лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Люк БессонЛюк БессонФото: Михаил ФРОЛОВ
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На известного режиссера Люка Бессона вновь подали иск в суд. На этот раз обиженной на создателя картин «Леон» и «Такси» оказалась его ассистентка. Женщина уверяет, что на протяжении нескольких лет подвергалась травле со стороны режиссера. Она несколько раз просила отпустить ее в отпуск, но получив отказ, решила уйти на больничный. Тогда режиссер ее уволил. Девушка, которую радиостанция RFI называет как Софи Ф., решила, что увольнение на больничном не законно, и обратилась в суд.

Адвокаты Люка Бессона имеют свою версию произошедшего. Дама, по их словам, просто хотела уехать на каникулы, а потому подделала свой больничный. В январе 2018 года ее уволили.

Ранее против Бессона, известного зоозащитника, выступили охотники из-за того, что он отказался убивать оленей в своем имении.

Еще один иск подала модель, утверждающая, что режиссер ее изнасиловал, использовав снотворное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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