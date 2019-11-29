2019-11-29T11:47:58+03:00
Экономика

Эксперт предположил, что Москва и Киев придут к компромиссу по газовому вопросу

На Украине решили, что необходимо интенсифицировать переговоры по газу
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эксперт уверен, что Москва и Киев смогут договориться по газовому вопросуЭксперт уверен, что Москва и Киев смогут договориться по газовому вопросуФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил решение Украины интенсифицировать переговоры по газовому вопросу.

Он высказал уверенность, что скорее всего стороны придут к компромиссу. Но случится это либо ближе к окончанию действующего договора, либо сразу после того, как он будет завершен.

- Скорее всего, это будет компромисс, близкий к тем условиям, которые предлагает «Газпром»: это краткосрочный контракт по транзиту, с небольшим объёмом и в качестве бонуса — со скидкой для украинской стороны, — комментирует Безпалько RT.

По его мнению, Киеву не останется иных вариантов, кроме как подписать документы, «смирившись с неизбежным».

- Какое-то время попытаются шантажировать, но шантаж оказывается неэффективным, Россия не поддаётся на это, — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что у Киева есть два условия для заключения нового контракта на транзит газа из России в Евросоюз. свою позицию высказал украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
В Минобороны отметили, что боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН
Племянница бен Ладена начала музыкальную карьеру в Великобритании
В России запретят оплату криптовалютами
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России
На режиссера Люка Бессона подала в суд сотрудница из-за увольнения
В Москве 80-летний дедушка устроил аварию, перепутав передачу
В Шереметьево грузовик наехал на сотрудника, который проверял исправность самолета
"Кроме сожаления, это ничего не вызывает": зампред комитета Совфеда - о попытке Украины сорвать доклад России
Эрдоган хочет попросить у «большой тройки» Европы деньги на операцию в Сирии
Врачи дают сто процентов, что рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится
Названы 10 самых популярных мест для отдыха российских туристов на Новый год
Гималайские медведи в московском зоопарке впали в спячку, а белые и панды даже не планируют
"Дискуссия по правилам улицы стала для украинской политики нормой": Сенатор - о попытке срыва выступления России на форуме ООН
Эксперты рассказали, как интернет-пользователи готовятся к Новому году
В России появится приложение для оповещения о приближающемся автомобиле
Россия бесплатно передала Габону партию оружия, чтобы защитить слонов
Банки сообщили о вирусе, с помощью которого хакеры списывают деньги с мобильного приложения
Жёлтый уровень опасности объявили в Москве до воскресенья
Следователи проводят проверку по факту смерти девушки в отделе полиции
Алексей Чадов объяснил, почему любит играть патриотов в кино
ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»
Появилось видео сорванного выступления российского делегата в ООН
Большинство пострадавших аварии в Доминикане россиян вернутся на родину через неделю