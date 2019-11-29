Эксперт предположил, что Москва и Киев придут к компромиссу по газовому вопросу
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил решение Украины интенсифицировать переговоры по газовому вопросу.
Он высказал уверенность, что скорее всего стороны придут к компромиссу. Но случится это либо ближе к окончанию действующего договора, либо сразу после того, как он будет завершен.
- Скорее всего, это будет компромисс, близкий к тем условиям, которые предлагает «Газпром»: это краткосрочный контракт по транзиту, с небольшим объёмом и в качестве бонуса — со скидкой для украинской стороны, — комментирует Безпалько RT.
По его мнению, Киеву не останется иных вариантов, кроме как подписать документы, «смирившись с неизбежным».
- Какое-то время попытаются шантажировать, но шантаж оказывается неэффективным, Россия не поддаётся на это, — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что у Киева есть два условия для заключения нового контракта на транзит газа из России в Евросоюз. свою позицию высказал украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
ИСТОЧНИК KP.RU