2019-11-29T11:59:31+03:00
Экономика

В России запретят оплату криптовалютами

Идею поддержал Центробанк
Ася КУЗНЕЦОВА
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Центральный банк России выступил за запрет расплачиваться биткоинами в случае принятия соответствующего закона.Центральный банк России выступил за запрет расплачиваться биткоинами в случае принятия соответствующего закона.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Центральный банк России выступил за запрет расплачиваться биткоинами в случае принятия соответствующего закона. Против использования криптовалюты ЦБ выступил из-за значительных рисков. Регулятор обеспокоен тем, что такую валюту могут использовать в криминальных целях.

- Единственным законным платежным средством в РФ является рубль. Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса, - приводят РИА Новости цитату представителе пресс-службы Центробанка.

Криптовалюта, смарт-контракты, ICO и майнинг пока не приобрели в России определённый правовой статус. За 2018 год в Госдуму внесли три законопроекта, целью которых была ликвидация этой неопределённости и повышение регулирования в области цифровой экономики. На сегодняшний день из трёх предложенных приняты два - закон о привлечении средств с использованием инвестиционных платформ и поправки в Гражданском кодексе.

В мае сайт kp.ru писал о том, что Центробанк заявил об отсутствии угрозы денежной системе России со стороны криптовалют и о том, что Эльвира Набиуллина выступает против их использования.

Летом kp.ru сообщали о том, что народный банк Китая ведёт работу над выпуском собственной криптовалюты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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