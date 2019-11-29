32 млрд рублей выделят в России на борьбу с ВИЧ

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-29T12:32:18+03:00

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32 млрд рублей планируют выделить из федерального бюджета в 2020 году на закупку тестов, препаратов, а также организацию коммуникационных и консультативных работ для борьбы с ВИЧ.

- Мы можем сказать, что в 2019 году эти средства федерального бюджета составляют 27 млрд в рамках бюджетного законодательства, и 32 млрд планируется на 2020 год - сказала ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.

Габбасова также добавила, что закупка препаратов в России происходит централизовано с помощью средств федерального бюджета.

25 ноября сайт kp.ru передавал заявление Министра здравоохранения о снижении числа новых случаев заражением ВИЧ.

Помимо этого, было рассказано о том, как развивается борьба с ВИЧ и каких успехов достиг Минздрав в выявлении вируса на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU