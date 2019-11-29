Эксперт объяснил, почему Запад не может скопировать винтовку Т-5000

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-29T12:33:54+03:00

Эксперт объяснил, почему на Западе не удается наладить собственное производство Т-5000 Фото: Артем КИЛЬКИН

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Член Президиума организации «Офицеры России», майор запаса Юрий Хожайнов рассказал, почему на Западе не могут начать самостоятельное производство винтовки Т-5000. Скорее всего в ближайшее время этот вопрос так и останется нерешенным, так как без российских специалистов – задача крайне сложная, почти невыполнимая задача.

-Безусловно, можно разобрать "по косточкам" и скопировать. Но для этого нужно повторить весь цикл вместе с нашими умами, то есть нашими инженерами, а это сделать сложно, - сказал Хожайнов сайту телеканала «Звезда».

Высокоточная снайперская винтовка Т-5000 была впервые представлена в 2011 году, а в 2017-м ее приняли на вооружение российские спецслужбы и Росгвардия.

Не так давно появились новости, что зарубежные оружейники пытались наладить незаконное производство российских высокоточных винтовок ORSIS, но это им не удалось.

Сейчас в России представлено несколько вариаций винтовки: под калибр .308 Winchester (7,62×51 мм) и .338 Lapua Magnum (.338 Lapua Magnum).

У Т-5000 существует модификация – Т -5000М. Это винтовка с продольно-скользящим затвором, часто она применяется для вооружения спецподразделений. Отличается высокой кучностью стрельбы.

Ранее сообщалось, что в России создана винтовка с дальностью поражения до двух километров. Тестовые испытания оружия прошли успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU