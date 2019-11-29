2019-11-29T13:06:03+03:00
В мире

В компании Дисней покажут смертельно больному фанату «Звездных войн» финальную часть саги до премьеры в кино

О желании пациента в последний раз посмотреть фильм вместе с сыном написал в твиттер сотрудник хосписа, и Роберт Айгер откликнулся
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фильм выходит в прокат в конце декабряФильм выходит в прокат в конце декабряФото: кадр из фильма.
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В твиттер доказали, что правило «семи рукопожатий» работает. Пользователи соцсети объединились, чтобы помочь смертельно больному фанату «Звездных войн» увидеть последнюю часть саги. «Восстание Скайуокера» выйдет на экраны 20 декабря. Но до премьеры пациент хосписа может не дожить. Он мечтал увидеть этот фильм. В последний раз. Рядом с маленьким сыном.

Историю пациента рассказал в твиттер сотрудник хосписа:

- Вы можете помочь? У нас есть пациент, который является огромным поклонником #StarWars. К сожалению, время не на его стороне 20 декабря. Если вы знаете ЛЮБОГО, кто может сделать это, пожалуйста, поделитесь с ними. Спасибо.

Твитт стал расходиться по Сети. Люди начали искать возможность выйти на актеров или создателей картины, хотя многие понимали, что передвигать сроки премьеры ради одного человека, не станут. В хоспис присылали адреса электронной почты создателей саги.

Исполнить мечту мужчины помогли пользователи твиттер Фото: twitter.com

Исполнить мечту мужчины помогли пользователи твиттерФото: twitter.com

Вскоре откликнулся на сообщение в твиттер актер «Звездных войн» Марк Хэмилл, а на следующий день генеральный директор компании Дисней Роберт Айгер связался в соцсетях с работником хосписа

- Пожалуйста, предоставьте мне необходимые детали, и мы обязательно попробуем, - рассказали в медучреждении изданию Daily Mail.

В День Благодарения Айгер написал в своем твиттер в ответ на первый пост:

- В этот День благодарения мы в компании Дисней благодарны за возможность поделиться «Восстанием Скайуокера» с пациентом и его семьей. Да прибудет сила со всеми нами!

На это сообщение откликнулась семья преданного фаната «Звездных войн». Они поблагодарили создателей картины за возможность провести это время вместе и хотя бы на пару часов забыть о заболевании.

- Вы заставили умирающего следовать стилю. Если мы когда-нибудь встретимся, я тебя обниму. Лучшие Мужчины,- написал друг пациента хосписа в ответ на сообщение Айгера.

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Финальный трейлер (16+).Смотрите Звёздные Войны: Скайуокер. Восход в кино с 19 декабря! (16+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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