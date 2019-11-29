18 человек отравились газом в хостеле под Москвой

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-29T13:19:11+03:00

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Сразу восемнадцать человек обратились за помощью к медикам в Ленинском районе Подмосковья. Все они жили в хостеле на территории СНТ «Момоновский овраг» и почувствовали себя плохо.

Оказалось, что на территории мини-гостиницы произошла утечка угарного газа и все жильцы, которые размещались на третьем этаже, выли вынуждены обратиться за помощью к врачам.

Как сообщает mk.ru, все случилось в ночь с 28 на 29 ноября. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, половина из них отказалась от госпитализации, так как чувствовала себя удовлетворительно.

А остальные были доставлены в местное медицинское учреждение. Там их осмотрели и оставили на лечение. Как отмечают врачи состояние пациентов удовлетворительное и жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее массовое отравление произошло в Нижегородской области. Около 30 детей и двое взрослых утром 25 ноября сообщили, что чувствуют себя плохо. Все произошло в Вадской средней общеобразовательной школе. Сейчас все они доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU