2019-11-29T13:19:11+03:00
Происшествия

18 человек отравились газом в хостеле под Москвой

Половина пострадавших попали в больницу
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Подмосковье 18 человек отравились угарным газомВ Подмосковье 18 человек отравились угарным газомФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Сразу восемнадцать человек обратились за помощью к медикам в Ленинском районе Подмосковья. Все они жили в хостеле на территории СНТ «Момоновский овраг» и почувствовали себя плохо.

Оказалось, что на территории мини-гостиницы произошла утечка угарного газа и все жильцы, которые размещались на третьем этаже, выли вынуждены обратиться за помощью к врачам.

Как сообщает mk.ru, все случилось в ночь с 28 на 29 ноября. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, половина из них отказалась от госпитализации, так как чувствовала себя удовлетворительно.

А остальные были доставлены в местное медицинское учреждение. Там их осмотрели и оставили на лечение. Как отмечают врачи состояние пациентов удовлетворительное и жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее массовое отравление произошло в Нижегородской области. Около 30 детей и двое взрослых утром 25 ноября сообщили, что чувствуют себя плохо. Все произошло в Вадской средней общеобразовательной школе. Сейчас все они доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
Законопроект о домашнем насилии опубликован в России
"Классика жанра": Эксперт оценил новый способ мошенничества с банковскими картами
Москву признали лучшим туристическим городом в мире
В Датский апелляционный Совет поступила жалоба из-за разрешения строительства «Северного потока – 2»
Миллиардеры из списка Forbes пообещали Минфину инвестировать в российские проекты около 70 триллионов рублей
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отправлен в отставку со своего поста
Украина требует у ООН запретить участие крымчан в форуме
В компании Дисней покажут смертельно больному фанату «Звездных войн» финальную часть саги до премьеры в кино
Эксперт объяснил, почему Запад не может скопировать винтовку Т-5000
32 млрд рублей выделят в России на борьбу с ВИЧ
На Украине рассказали о планах США увеличить свое присутствие в Крыму
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
В Минобороны отметили, что боевики в Сирии перешли к тактике шантажа ООН
Племянница бен Ладена начала музыкальную карьеру в Великобритании
В России запретят оплату криптовалютами
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России