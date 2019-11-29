2019-11-29T13:27:22+03:00
Общество

Миллиардеры из списка Forbes пообещали Минфину инвестировать в российские проекты около 70 триллионов рублей

В ведомстве узнали мнение предпринимателей о законопроекте по защите капиталовложений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Предпринимателей опросили, сколько они готовы вложить денег в инвестпроекты в случае принятия законаПредпринимателей опросили, сколько они готовы вложить денег в инвестпроекты в случае принятия законаФото: REUTERS
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Самые богатые люди России готовы вложиться в бизнес страны. Около 70 триллионов в общей сложности готовы потратить миллиардеры из списка Forbes на инвестпроекты. Сумму посчитали в министерстве финансов. Поводом стала работа над законопроектом «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности».

Документ внесен в Госдуму. Законопроект предполагает изменения в плане предоставления больших наибольших гарантий бизнесу. Предпринимателям предлагают два режима ведения бизнеса: по общему – предприниматель на три года получает защиту от любых норм, которые ухудшают ведение его инвестиционной деятельности; согласно проектному режиму гарантируется низменность ставок по налогам от 6 до 20 лет, сообщают «Известия».

- Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн рублей. То есть запрос велик, - рассказал изданию замглавы Минфина Андрей Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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