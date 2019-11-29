Миллиардеры из списка Forbes пообещали Минфину инвестировать в российские проекты около 70 триллионов рублей
Самые богатые люди России готовы вложиться в бизнес страны. Около 70 триллионов в общей сложности готовы потратить миллиардеры из списка Forbes на инвестпроекты. Сумму посчитали в министерстве финансов. Поводом стала работа над законопроектом «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности».
Документ внесен в Госдуму. Законопроект предполагает изменения в плане предоставления больших наибольших гарантий бизнесу. Предпринимателям предлагают два режима ведения бизнеса: по общему – предприниматель на три года получает защиту от любых норм, которые ухудшают ведение его инвестиционной деятельности; согласно проектному режиму гарантируется низменность ставок по налогам от 6 до 20 лет, сообщают «Известия».
- Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн рублей. То есть запрос велик, - рассказал изданию замглавы Минфина Андрей Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU