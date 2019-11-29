2019-11-29T13:42:53+03:00
Москва

Москву признали лучшим туристическим городом в мире

Российская столица получила престижную премию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москва признана лучшим туристическим городом мираМосква признана лучшим туристическим городом мираФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты World Travel Awards признали Москву лучшим туристическим городом. Столица России победила в номинации «Лучшее туристическое направление. Город», где конкуренцию ей составили Лондон, Париж, Нью-Йорк, Лиссабон, Сидней, Рио-де-Жанейро и еще один российский город — Санкт-Петербург.

Премия World Travel Awards считается туристическим «Оскаром», и тот факт, что Москва получила награду означает, что она продолжает укреплять свои позиции как центр международного туризма.

Новость прокомментировал мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва - действительно #лучшийгородземли! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей», - цитирует сообщение градоначальника телеканал «360».

Мэр добавил, что с начала 2019 года столицу посетили уже 19,5 миллиона туристов.

Эксперты полагают, что иностранные туристы смогли осознать привлекательность России во многом благодаря Чемпионату мира по футболу — 2018, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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