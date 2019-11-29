Парламент ДНР принял закон о государственной границе

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-29T14:01:55+03:00

В ДНР приняли закон о границах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Граница будет проходить по линии соприкосновения

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В ДНР установили государственную границу. Такое решение приняли депутаты местного парламента на заседании в пятницу 29 ноября. Все 76 парламентариев поддержали законопроект.

Государственная граница до момента урегулирования ситуации в ДНР проходит по линии соприкосновения. Границы прописаны в минском соглашении.

- В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года, - приводит слова председателя Народного Совета Республики Владимира Бидёвка «Донецкое агентство новостей».

Особый статус ДНР прописан в Минском соглашении. Напомним, этот документ принят лидерами стран Украины, Франции, России и Германии, чтобы прекратить вооруженный конфликт на Донбассе, начавшийся после смены власти в Украине.

Новые украинские власти заявили, что не рассматривают возможность предоставления ДНР особого статуса. Ситуацию в Донбассе обсудят на встрече 9 декабря лидеры стран "нормандской четверки".

ИСТОЧНИК KP.RU