2019-11-29T14:23:53+03:00
Общество

Идея разрешить продажу вина до полуночи нашла поддержку у экспертов

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики поддержал предложение
Елена АКИМОВА
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Не исключено, что продавать российское вино разрешат до полуночиНе исключено, что продавать российское вино разрешат до полуночиФото: Евгения ГУСЕВА
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Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин назвал отличной идею продлить время продажи российских вин до полуночи.

Такая инициатива была озвучена Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ).

- Это отличная идея. В то время, когда наступает запрет на продажу алкоголя, активизируют нелегальные продавцы. Ничего не вижу плохого в том, если человек купит бутылку российского вина, а не суррогатного пива, - уверен Шапкин.

Это будет плюсом и для производителей вина, так как магазины будут расширять ассортимент и предлагать покупателю отечественный продукт.

- И, конечно же, нужно установит минимальную цену на вино, плюс следить, чтобы на прилавках оказывалась продукция определенного уровня. Это должно быть не креплёное вино, а вино сухое. И я думаю, что возможно шампанское, игристое разрешить продавать, но не винные напитки, — объяснил эксперт RT.

В Совете Федерации подтвердили, что ведомство уже рассматривает письмо от ассоциации. И не исключено, что инициатива будет поддержана. А вот в Минфин обращение пока не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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