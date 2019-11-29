Роскомнадзор о списке сайтов с фейками: претензий к СМИ нет

СЕГОДНЯ 20:13 2019-11-29T20:45:18+03:00

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Роскомнадзор дал разъяснения относительно опубликованного накануне списка сайтов, на которых регулярно появляются фейковые новости. В ведомстве уточнили, что у них нет претензий к самим средствам массовой информации, речь идет лишь о пользователях, которые оставляют комментарии с недостоверными сведениями.

"С целью исключения в дальнейшем ошибочных толкований реестра... в ближайшее время форма реестра будет изменена", - сообщается на сайте надзорной службы.

Сайт kp.ru писал, что в перечень попали паблики "Вконтакте", страницы отдельных пользователей Facebook, "Мой мир" и YouTube-каналы. Из-за того, как была подана информация, многие СМИ решили, что именно к ним у Генпрокуратуры претензии. На деле же речь шла о комментариях, оставленных под записями.

Затронутые пользователями темы касались пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае, последствий наводнения в Тулуне и других общественно значимых ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU