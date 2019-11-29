2019-11-29T20:45:18+03:00
Политика

Роскомнадзор о списке сайтов с фейками: претензий к СМИ нет

Все случаи распространения недостоверной информации относятся исключительно к комментариям пользователей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Роскомнадзор дал разъяснения по списку сайтов с недостоверной информациейРоскомнадзор дал разъяснения по списку сайтов с недостоверной информациейФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Роскомнадзор дал разъяснения относительно опубликованного накануне списка сайтов, на которых регулярно появляются фейковые новости. В ведомстве уточнили, что у них нет претензий к самим средствам массовой информации, речь идет лишь о пользователях, которые оставляют комментарии с недостоверными сведениями.

"С целью исключения в дальнейшем ошибочных толкований реестра... в ближайшее время форма реестра будет изменена", - сообщается на сайте надзорной службы.

Сайт kp.ru писал, что в перечень попали паблики "Вконтакте", страницы отдельных пользователей Facebook, "Мой мир" и YouTube-каналы. Из-за того, как была подана информация, многие СМИ решили, что именно к ним у Генпрокуратуры претензии. На деле же речь шла о комментариях, оставленных под записями.

Затронутые пользователями темы касались пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае, последствий наводнения в Тулуне и других общественно значимых ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посольство России рекомендовало избегать туристических мест в Лондоне
Новак ответил на предложение Украины отдать долг по арбитражу газом
МИД РФ: статус Донбасса станет ключевой темой "нормандского саммита"
"Нафтогаз" рассказал о прогрессе в переговорах с Россией по газу
Московских таксистов оставили без насвая
В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии
Йеменские повстанцы сбили вертолет ВВС Саудовской Аравии
Трехсторонние консультации по газу перенесены на следующую неделю
Мужчина ранил ножом полицейского в метро Москвы
Эрдоган предложил Макрону проверить свой мозг
В Лондоне совершено еще одно нападение: ранены несколько человек
Путин надеется, что россияне никогда не перестанут использовать слово "мама"
Неизвестный открыл стрельбу на Лондонском мосту
МИД прокомментировал переброску войск США к центру нефтедобычи в Сирии
Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
"Газпром": прокачка "Северного потока-2" не будет зависеть от Украины
Путин призвал принять меры по социальной адаптации мигрантов
В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа на Украину
Древние артефакты обнаружены при прокладке "Турецкого потока" в Сербии
Президент Чехии призвал не забывать, что "власовцы" - предатели родины
Роскомнадзор опубликовал список сайтов с фейковыми новостями
Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря
Прокурор запросила 14 лет тюрьмы для экс-министра финансов Подмосковья за хищение 14 млрд рублей
Посольство Украины в США пожаловалось на Apple из-за российского Крыма в приложениях
Руководство «Нафтогаза» обратилось в суд Латвии по спору с «Газпромом»